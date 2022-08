Calcio dilettanti – Alla scoperta delle “big” mantovane: è un sabato ricco di amichevoli

Mantova E’ un sabato ricco di amichevoli, questo, con quasi tutte le big mantovane in campo. Occasione propizia per vedere all’opera, per la prima volta in questa stagione, le nostre rappresentanti nei campionati di Eccellenza e Promozione, antipasto di calcio vero in vista degli impegni ufficiali che inizieranno sabato 27 agosto con le prime sfide di Coppa Lombardia. Inaugura la serie la Governolese, che di buon mattino (ore 10.30) affronta il Mantova Primavera. L’allenatore dei Pirati, Giuseppe Manarin, per anni in forza alle giovanili biancorosse, deve fare a meno di Ferri, Kadric e Varana.

Primo test con le formazioni dilettantistiche per il Castiglione, che ospita allo stadio “Lusetti” (ore 17) la Voluntas Montichiari di Promozione, dopo aver giocato a luglio le amichevoli con Sampdoria e Bologna. Mister Esposito ha fuori capitan Guagnetti, Cigala e Mangili.

Interessante l’incontro tra la Castellana e la Bedizzolese di Gianluca Manini (Eccellenza), che si sfidano al Comunale di via Svezia (ore 16.30) nella prima uscita stagionale degli ambiziosi goffredesi guidati da mister Cobelli. Il quale registra le defezioni di Bonaccorsi, Faye Pape e Marangi.

Per il Suzzara, invece, è la seconda partita nel giro di pochi giorni: oggi però “sfoggia” lo stadio Allodi contro il Boretto (ore 16.30), un avversario di categoria superiore (Eccellenza) forse più morbido rispetto all’Ambrosiana, e ha nelle gambe un paio di giorni in più di preparazione. Per la gara odierna con i reggiani mister Bizzoccoli potrebbe fare a meno, fra gli altri, di Manuel Dondi e del baby Sanseverino.

Da non perdere il galoppo al Migliaretto (ore 17) tra San Lazzaro e Porto: per la squadra di Jacopetti si tratta della seconda uscita. Prima in assoluto invece per il team di Fantini, che affronterà da favorito il campionato di Prima Categoria, ma che oggi lamenta diverse defezioni.

Tra le big, dunque, mancano all’appello soltanto il Marmirolo, che disputa stamattina una partitella in famiglia con la Juniores; e l’Asola, che ha iniziato per ultima gli allenamenti e la prima amichevole la giocherà giovedì a Rezzato. Tutte le squadre, infatti, staccheranno la spina per un paio di giorni per la festività di Ferragosto, ma la prossima settimana prevede un ricco menù di amichevoli, che si aprirà mercoledì con il derby dell’Alto Mantovano tra Castiglione e Castellana e quello dell’hinterland tra San Lazzaro e Union Team.