Porta Cerese: passaggio a livello chiuso per 8 giorni

MANTOVA – Un cartello giallo appeso al semaforo ferroviario di piazzale Porta Cerese. Un segnale di imminente chiusura, che dà conto di interventi che verranno effettuati a partire dalle ore 21 di mercoledì 12 agosto sino alle 21 di giovedì 20. Insomma, otto giorni di interruzione sulla provinciale della Cisa, ex statale 62.

Il periodo scelto per l’intervento è certamente legato allo storico svuotamento della città e al momento di minima concentrazione dei flussi viabilistici dalla periferia sud. Fatto questo che comunque non eviterà il sovraffollamento del traffico nella zona di Te Brunetti e del Paiolo, che diventerà unica via di scorrimento in accesso e deflusso, a partire da via Donati.

Si tratta questo di uno dei tanti nodi irrisolti della viabilità cittadina, e punto di massima concentrazione del traffico cui il Pums ha guardato elaborando alcuni interventi, come l’allargamento del passaggio a livello e la deviazione da via Visi a destra in direzione obbligata sulla Cisa.