Pet food, ok dagli enti: Affinity è pronta a costruire i due stabilimenti

MANTOVA – Mancavano solamente le approvazioni e i pareri di conformità degli enti di tutela dei Comuni interessati. Ora anche quelli sono arrivati, e per la Affinity Mantova, società produttrice di alimenti per animali, possono adesso partire i lavori di costruzione dei due stabilimenti in programma a Valdaro.

Il colosso spagnolo Affinity Petcare, di cui l’Affinity Mantova è emanazione, aveva acquistato gli ultimi 150mila metri quadrati di area disponibile nel comparto, e all’inizio di questo mese la Provincia aveva dato il benestare paesaggistico di sua competenza, rinviando ai Comuni di Mantova e San Giorgio Bigarello l’istruttoria per i rimanenti pareri di competenza.

Il giudizio di impatto paesistico “neutro” già era stato dato da via Roma; in queste ore è arrivato anche il permesso di costruire. Due le prescrizioni: i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall’emissione dell’atto abilitativo e l’ultimazione non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori.