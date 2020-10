Premiati dal collegio geometri gli studenti del d’Arco

MANTOVA Sono stati premiati presso la sede del Collegio dei Geometri gli studenti del I.S. Carlo d’Arco, che si sono classificati nei primi tre posti del concorso “Idee per la riqualificazione e valorizzazione dell’area campo-canoa”.«Artoni Mattia (1° classif.), Panizza Matteo (2°) e Bosari Federico (3°) hanno saputo interpretare correttamente lo spirito che muove il nostro istituto – esordisce il dirigente, Giancarlo Gobbi Frattini. – Grazie a quest’esperienza di studio e di avvicinamento al mondo del lavoro, questi ragazzi hanno avuto modo di valorizzare quei lati della loro personalità che gli serviranno anche per il futuro. La scuola inizia il giovane alla vita adulta, nella sua funzione etico-sociale, nella misura in cui il proprio operato serve alla società oltrecché a se stesso».

Gobbi Frattini ci tiene altresì a sottolineare l’importanza rivestita dalla collaborazione tra scuola e mondo del lavoro e, in tal senso, gli preme ringraziare «il collegio Geometri per tutte le iniziative intraprese fino ad ora e per quelle che verranno».

La premiazione continua, rivolta ora ai neo-iscritti al collegio, con l’erogazione di una borsa di studio per coloro che hanno superato l’esame di abilitazione con il punteggio più alto. «Le mie piu vive congratulazioni – dichiara infine il presidente Davide Cortesi – ad Azzolini Massimo, Chiesa Davide, Gusto Giuseppe, Negri Luca, Regattieri Luca, Montanari Leonardo, Tirelli Damiano e De Muner Sarmento Giuliana. Benvenuti in questa che per noi è una grande famiglia, sempre pronta a difendere i propri iscritti che però devono rendersi loro stessi difendibili in prima battuta».

Barbara Barison