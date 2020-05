Sylivia e Francesco i primi sposi della ripresa

MANTOVA Una prima ventata di ritorno alla normalità, o almento di tentativo al ritorno, è rappresentata dal matrimonio tenutosi ieri nel giardino di palazzo Soardi. Sylvia Bernardelli e Francesco Ponzoni, infatti, hanno potuto finalmente convolare a nozze, dopo una breve ma ancora più carica di significato cerimonia, tenuta dal vice sindaco Giovanni Buvoli.

L’evento è diventato così simbolo di un primo segno di speranza per la città, come sottolineato da Buvoli, un cenno di ripresa, seppur affrontato con tutte le cautele del caso. L’inizio di un nuovo percorso, che si spera porti presto a positivi cambiamenti.

Il vice sindaco ha letto agli sposi gli articoli legati all’occasione, come d’uso, poi ha dedicato loro la poesia Valore, sull’importanza di ogni piccolo gesto e situazione della quotidianità, riferita anche a tutto ciò che la coppia andrà a condividere.

Con una poesia di Pablo Neruda e qualche sentita parola, le nozze si sono concluse in gran semplicità, caratteristica forse assa gradita ai più. Così comincia per Mantova un nuovo cammino tutto da esplorare.