Vladimir Luxuria in diretta su MioCinema

MANTOVA Nel mese tradizionalmente dedicato al Pride, MioCinema, la piattaforma digitale della multisala Ariston, propone ai suoi spettatori una rassegna cinematografica che veste i colori della comunità arcobaleno. L’appuntamento è domenica 21 giugno, alle ore 20.30, con l’evento in diretta streaming che vedrà protagonista, a presentare la rassegna, Vladimir Luxuria, attivista dei diritti Lgbt e direttrice artistica del Lovers Film Festival.

Dopo la diretta, che potrà essere seguita sulla pagina Facebook del cinema e sul sito www.miocinema.it, saranno disponibili sulla piattaforma 22 film che raccontano un mondo che ha dovuto lottare e che ancora lotta per vedere riconosciuti i propri diritti. Storie che permettono di avvicinarsi e conoscere da vicino la comunità LGBTQ+, racconti di grandi battaglie che hanno fatto la storia del movimento, ma anche di vicende di affermazione quotidiana, di coming out e di scoperta: in una parola, di orgoglio.