Presa la banda dei finti carabinieri che truffavano gli anziani

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo, al termine dell’attività di indagine denominata “Mercurio”, sviluppata in collaborazione con le Compagnie di Castiglione delle Stiviere e Viadana, hanno eseguito un’ordinanza che dispone l’obbligo di dimora nei confronti di D.G., di Castelguglielmo (RO), classe 1956, residente a Cuneo. L’uomo è accusato di quattro furti ai danni di persone anziane, uno dei quali poi sfociato in una rapina vera e propria- L’indagine era iniziata a dicembre 2019, coordinata dalla Procura della Repubblica di Mantova, che, condividendo le risultanze investigative, aveva proposto l’applicazione della misura cautelare nei confronti di D.G. e di un complice (classe 79), anche lui identificato. Gli episodi su cui indagavano i Carabinieri erano quattro ed in tutti i malfattori si presentavano alle vittime, anziane e sole in casa, quali carabinieri incaricati di verificare la presenza di mercurio – da questo il nome all’indagine – nelle acque dell’impianto idrico delle abitazioni, informandoli che per la durata delle analisi tutti i gioielli in oro andavano riposti dentro il frigorifero, al fine di evitarne il deterioramento. I colpi su cui si sono concentrate le indagini sono quattro. Il primo è avvenuto a Casalromano ai danni di una 91enne il 3 dicembre 2019. Gli altri tre invece sono stati messi a segno tutti nello stesso giorno, il 10 dicembre scorso, a Commessaggio, Gazoldo dcegli Ippoliti e Asola. Nell’episodio di Commessaggio, vittima una 78enne, in cui il bottino era stato di 2.500 euro in contanti oltre a numerosi monili ed orologi in oro, i malviventi per non correre rischi avevano minacciato la padrona di casa con una pistola, compiendo di fatto una rapina vera e propria. Al vaglio degli investigatori anche un quinto colpo, questo avvenuto a Mantova il 23 ottobre 2019, per il quale i malviventi sono fortemente sospettati.