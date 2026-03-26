Presentata al Museo Nuvolari la seconda edizione del Circuito di Campione d’Italia

MANTOVA È stata presentata questa mattina, nel Museo Tazio Nuvolari di via Giulio Romano, la seconda edizione del Circuito di Campione, evento dedicato al motorismo storico che celebra il legame tra il “Mantovano Volante” e il celebre tracciato lacustre. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le novità dell’edizione 2026, insieme al volume “Storia del Circuito di Campione d’Italia”, ed è stato svelato in anteprima il Trofeo Museo Tazio Nuvolari, che sarà nuovamente messo in palio. A spiegare l’evento, l’organizzatore della rievocazione storica, Ermanno De Angelis, mentre a sottolineare il valore della collaborazione è stato il direttore Giuseppe Pottocar: «Desidero sottolineare come questa collaborazione sia nata sotto il segno dell’elevata professionalità e di una qualità organizzativa impeccabile. Ciò che traspare in ogni fase del progetto è la profonda passione che anima gli organizzatori, capaci di ricostruire non solo un evento sportivo, ma un vero e proprio percorso culturale. Lavorare al loro fianco significa unire le forze con una realtà d’eccellenza per creare un ponte ideale tra l’epopea eroica del passato e la rinascita di circuiti iconici». Un legame, quello tra Nuvolari e Campione d’Italia, che affonda le radici nel 1946, quando il pilota mantovano partecipò al circuito in un’Italia che cercava di ripartire dopo la guerra. «Il legame tra il “Mantovano Volante” e Campione d’Italia è una pagina affascinante e forse meno nota della sua leggendaria carriera, che oggi vogliamo riscoprire – ha aggiunto Pottocar –. Nel 1946 Nuvolari onorò con la sua presenza il tracciato, accettando la sfida di un circuito unico, incastonato tra lago e montagna. Una partecipazione segnata anche dalla sfortuna tecnica, che restituisce una dimensione ancora più autentica della sua figura. Per questo siamo lieti di confermare anche per il 2026 il Trofeo Museo Tazio Nuvolari».