Pro-Gest, la vendita della cartiera affidata ad una banca d’investimento

MANTOVA – Pro-Gest, il principale gruppo cartario italiano, comunica l’estensione della procedura di composizione negoziata della crisi che riguarda la sola capogruppo Pro-Gest, a conferma dell’impegno della società e di tutti i soggetti coinvolti nel percorso di risanamento.

Nei prossimi sei mesi si continuerà a lavorare per la definizione degli accordi di ristrutturazione del debito. Giampaolo Provaggi, nominato esperto nel contesto della CNC iniziata a gennaio, continuerà a supervisionare l’intero processo di negoziazione tra le parti, che risulta essere ad un punto molto avanzato e che si avvia ad una definizione nel corso dei prossimi mesi.

L’azienda mantiene stabilmente la continuità operativa in tutte le proprie sedi, pur nell’attuale contesto di mercato, rafforzando le relazioni con il personale impiegato, clienti, fornitori e istituti bancari. Il percorso intrapreso consente a Pro-Gest di operare in un contesto protetto, di gestire le operazioni di vendita di asset previste dal piano, nonché l’accesso al credito.

Si registrano in questi giorni il closing dell’operazione di vendita della partecipazione detenuta in Scart Imballaggi Srl alla Tri-Wall Italia Packaging Systems Srl e il conferimento dell’incarico a Lincoln International Srl per la vendita del sito della Cartiera di Mantova.