Prove tecniche di nuova illuminazione. Piazza 80° Fanteria si svela

MANTOVA – Prove tecniche della nuova illuminazione ieri sera in piazza 80° Fanteria. A comunicarlo sulla propria pagina facebook il sindaco, Mattia Palazzi. La piazza ha già visto la posa delle nuove piante. “Ancora qualche settimana di lavori – spiega Palazzi – ed un’altra piazza della nostra città è stata riqualificata. Più bella, più sicura, più verde”. Quella di ieri sera è stata dunque una prova tecnica in attesa dell’inaugurazione vera e propria prevista per la metà deò prossimo mese di aprile. I lavori per la riqualificazione di piazza 80° Fanteria sono partiti lo scorso novembre e per essi il comune aveva previsto un investimento di 212 mila euro. L’opera vedrà la realizzazione di una nuova pavimentazione con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la riprogettazione dei posti auto, che saranno in totale 22 a fronte degli attuali 31, con la messa a dimora di 23 nuove piante e l’allestimento di 4 nuove fioriere con arbusti tappezzanti. Verranno installate anche delle panche e l’illuminazione verrà potenziata e riqualificata con proiettori a led.