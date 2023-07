Giornata Mondiale della Gioventù: partiti i primi 120 ragazzi da Mantova

MANTOVA I primi 120 sono partiti ieri sera con due pullman dal Boma alla volta di Lisbona. Gli altri 260 li seguiranno il prossimo 28 luglio sempre in pullman sempre con partenza dal Boma e sempre con destinazione Lisbona. Sono i ragazzi della diocesi di Mantova che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) che si terrà nella capitale lusitana dal prossimo primo agosto e giorni successivo, con rientro a Mantova per l’8 agosto. Prima tappa del viaggio sarà a Tolosa in Francia, la seconda a Leon in Spagna, quindi l’arrivo ad Aveiro, città sulla costa occidentale del Portogallo a nord di Lisbona, chiamata anche la Venezia lusitana per i suoi tanti canali dove avverrà un gemellaggio con la diocesi locale.

Durante i giorni del gemellaggio la comunità della diocesi ospitante organizzerà momenti di festa, di incontro con tutti i giovani accolti, veglie animate dai giovani, visite della città e momenti comunitari I giovani mantovani che prenderanno parte alla Gmg provengono da un po’ tutte le parrocchie della diocesi di Mantova; l’età varia dai 16 ai 35 anni. Ad accompagnare i giovani mantovani in questo viaggio saranno una quindicina tra scaerdoti e religiose, ai quali si aggiungeranno tutti i responsabili dei gruppi delle diverse parrocchie o delle Unità pastorali. Il secondo gruppo di giovani mantovani che partirà il 28 luglio arriverà in Portogallo il 31 e si ricongiungerà con il primo gruppo a Fatima, quindi tutti insieme i ragazzi mantovani partiranno alla volta di Lisbona. Alloggeranno ai Silveira, cittadina a poche decine di chilometri dalla capitale. Dal 1° agosto il via al grande Festival della Gioventù. Tra i principali appuntamenti per i giovani mantovani il 1° agosto la Messa di apertura della Gmg, il 2 agosto Festa degli Italiani al Parque de Alges, 3 agosto Accoglienza del Papa a Lisbona, 4 agosto Via Crucis con Papa Francesco, 5 agosto Veglia e notte con tutti i giovani, 6 agosto Messa di conclusione, quindi tappa a Barcellona per la messa nella Sagrada Familia il 7 agosto e ritorno il giorno seguente. In programma ci sono incontri e altre iniziative per arrivare za questo importante momento che vedrà 480 eventi sparsi in 100 luoghi della città, 55 Paesi partecipanti, 100 gruppi musicali provenienti da 5 continenti, perché a farla da padrona, tra i tanti eventi, sarà proprio la musica con 290 concerti con generi che spaziano dalla classica al rock fino al rap, passando per il pop, il folk e la christian music.