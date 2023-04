Poletti e Arcamone ospiti al Creative Lab

Mantova Si terrà stasera alle 20.15 nella sala delle colonne della Biblioteca Mediatica Gino Baratta un incontro del nuovo gruppo di lettura su psicoanalisi e dintorni dal titolo “Scambi Onirici” a cura dell’associazione “La Stanza di Psiche”. Nel corso della serata si terrà la proiezione e discussione del film del 2007 dal titolo “12” per la regia di Nikita S. Mikhalkov, a cura del dott. Giorgio Cavicchioli. Dodici giurati hanno il compito di decidere la sorte di un giovane ceceno accusato di parricidio. Inizialmente sembra tutto deciso, facendo intendere che hanno assistito ad un processo le cui prove inchiodavano il ragazzo alle sue responsibilità: tuttavia, alla prima votazione, uno dei giurati si mostra titubante, vota per l’assoluzione con l’intento di prendere tempo e portare gli altri giurati a giudicare con i tempi giusti, a riflettere senza fretta, visto che la loro decisione avrebbe cambiato la vita di un ragazzo che non avrebbe più assaporato la libertà. Man mano, una votazione dopo l’altra, sorgono nuove ipotesi, nuove riflessioni sul concetto di giustizia (di cui personalmente i giurati hanno fatto conoscenza), nuove rivelazioni scaturite dalle prove troppo frettolosamente analizzate dalla difesa. Alla fine, quando il verdetto sembra deciso e chiaro, si trovano ad affrontare un tema ben più impegnativo: dove finisce la giustizia, dove inizia la compassione; dove finisce la legge e inizia la morale; qual’è il limite che definisce la nostra responsibilità verso la società, verso un bene più grande. L’incontro è ad accesso libero e gratuito.