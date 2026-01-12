Raccolta differenziata, doppio appuntamento informativo

L’assessore Andrea Murari incontra i cittadini, accompagnato da Mantova Ambiente, per spiegare e raccogliere osservazioni sul nuovo servizio di raccolta dei rifiuti con cassonetti stradali, che partirà dal 16 febbraio nei quartieri di Lunetta e Ponte Rosso.

I due incontri informativi si terranno:

• il 19 gennaio alle ore 20.30, nel Centro sociale Alessio Artoni in via Valle d’Aosta 16, per i residenti di Lunetta;

• il 26 gennaio alle 20.30 nella sede dell’Associazione Centro Aperto di Colle Aperto in via Gaetano Salvemini, 2 per i residenti di Ponte Rosso.

Queste serate rappresentano un importante momento di confronto, oltre ad essere l’occasione per porre domande e acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dei contenitori, al fine di arrivare preparati alla partenza del nuovo servizio.

Sono previsti anche alcuni punti informativi e di consegna delle tessere (che sono attualmente in distribuzione), che partiranno il 20 gennaio:

• a Lunetta un operatore sarà presente al Chiosco di Lunetta in piazzale Unione Europea martedì e giovedì dalle 8 alle 14, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20 e sabato dalle 8.30 alle 12.30;

• a Ponte Rosso il punto informativo è previsto nel Centro Aperto di Colle Aperto, il giovedì dalle 15 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 12.

Il progetto nasce con l’intento di promuovere sistemi di gestione rifiuti innovativi e sostenibili con impatti positivi sia a livello ambientale che economico. Il nuovo sistema di raccolta, infatti, si basa sull’utilizzo di contenitori organizzati in isole stradali azionabili mediante l’uso di tessere badge oppure attraverso l’apposita app scaricabile sul proprio telefono cellulare.

I contenitori sono di facile utilizzo e danno completa libertà di conferire al bisogno il rifiuto prodotto; inoltre, la presenza di sensori di riempimento, e in generale la tecnologia in dotazione, consente di programmare lo svuotamento dei contenitori solo quando essi risultino essere pressoché pieni, organizzando così il lavoro su percorsi ottimizzati che permettono di ridurre la frequenza di raccolta, i chilometri percorsi, le emissioni di CO2, e di contrarre i costi di esercizio.