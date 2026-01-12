SP9 “S. Giovanni – Spineda”: chiusura temporanea al traffico per cedimento stradale

La Provincia di Cremona informa che, con Ordinanza n. 2 del 2026, il Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione Civile ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SP9 “S. Giovanni – Spineda”, nel tratto compreso tra il km 5+050 e il km 5+120, all’interno del centro abitato di Spineda.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di riparazione di un cedimento stradale, causato dalla rottura della rete fognaria. La chiusura sarà in vigore da domenica 19 gennaio 2026 a giovedì 29 gennaio 2026.

È stato individuato un percorso alternativo lungo le strade comunali Via dello Sport e Via Giovanni Paolo II, come da nulla osta rilasciato dall’Unione di Comuni Lombarda Foedus.

La deviazione del traffico, l’interruzione della viabilità e la posa della segnaletica temporanea di cantiere saranno a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto del Codice della Strada e della normativa vigente in materia di sicurezza e segnaletica stradale.

La Provincia confida nella collaborazione degli utenti della strada e si scusa per i disagi arrecati, sottolineando che l’intervento è finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.