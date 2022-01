CASALMAGGIORE Anche la Vbc Trasporti Pesanti deve fare i conti con il Covid-19. Sei atlete e due membri dello staff tecnico sono risultati positivi agli ultimi controlli di fine 2021 e sono in isolamento. Un nuovo giro di tamponi è previsto in questi giorni, ma nel frattempo gli allenamenti sono sospesi almeno sino a mercoledì 5. E la partita contro Scandicci, fissata per lunedì 10, come riportato dal sito della Lega di Pallavolo, è rinviata a data da destinarsi.