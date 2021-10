“Raccontiamoci le mafie”, oggi e domani eventi a Gazoldo degli Ippoliti

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI – Si terrà Domenica 3 ottobre l’evento finale della VII edizione di “Raccontiamoci le mafie”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in collaborazione con Avviso Pubblico che aveva preso il via lo scorso 26 settembre. Oggi, Sabato 3 ottobre sono in programma due appuntamenti presso la Villa Comunale di Gazoldo degli Ippoliti. Nel pomeriggio alle ore 17 interverranno Nando dalla Chiesa, docente dell’Università Statale di Milano e Rocco Sciarrone, docente dell’Università di Torino che affronteranno il tema della nazionalizzazione e internazionalizzazione delle mafie. Modera l’incontro Federico Lacche, direttore di Libera Radio. A seguire alle 21 si terrà la presentazione del libro “Il giudice giusto, Rosario Livatino” con l’autore Toni Mira, giornalista di Avvenire intervistato da Giovanni Telò, storico e giornalista. È stato invitato Marco Mariconda, Primo Dirigente della Questura di Mantova. Per partecipare agli incontri è obbligatorio prenotarsi attraverso il sito www.raccontiamocilemafie.it ed essere muniti di green pass. Gli eventi saranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito www.raccontiamocilemafie.it.