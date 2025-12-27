Raffica di incidenti stradali nelle giornate di festa

Mantova Vigilia di Natale caratterizzata da una serie di incidenti stradali, in particolare nella sinistra Mincio. Al mattino una 70enne di Villimpenta è stata centrata da un grosso ramo mentre stava percorrendo la Ss 10 “Padana Inferiore” all’altezza dell’ex Casa Cantoniera di Castel d’Ario. La fronda che si è staccata da uno dei platani che costeggiano la strada ha sfondato il parabrezza e il cofano della sua Jeep, e fortuna ha voluto che la donna sia riuscita ad arrestare il mezzo restando nella propria corsia, scongiurando così un frontale con i mezzi che viaggiavano sull’opposto senso di marcia. A Villimpenta una Volkswagen Golf si è ribaltata nel canale che corre lungo via Bertolde. Per il conducente diverse botte ma nessuna frattura. L’altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16,30, lungo l’Ostigliese in zona Garolda di Roncoferraro. A rimanere coinvolte nello scontro frontale sono state due vetture, una Volkswagen Polo e un’Audi, che si sono urtate poco dopo il ponticello che attraversa il canale Fissero-Tartaro-Canalbianco, procedendo in direzione Ostiglia. Addirittura cinque le persone implicate nell’incidente: due donne di 53 e 52 anni, quest’ultima al volante della Polo, e tre uomini di 45, 52 e 56 anni. Sul posto tre ambulanze a, i Vigili del Fuoco di Mantova, e i Carabinieri di Sustinente. La 53enne che sedeva sul lato passeggero della Polo è stata trasportata all’ospedale “Carlo Poma” di Mantova con diversi traumi.

In serata incidente anche in Strada Francesca a Rodigo: ujn ferito lieve portato a Mantova, è intervenuto il soccorso stradale Piadena; a Roncoferraro denuncia e patente ritirata a una 52enne risultata positiva all’alcoltest dopo un piccolo incidente