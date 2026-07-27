Regione Lombardia, Mazzali (Fi): “50 mila euro a “Tempo d’Orchestra””

È stato approvato, nell’ambito dell’Assestamento al Bilancio 2026-2028 di Regione Lombardia, l’emendamento a promosso dalla consigliera regionale di Forza Italia Barbara Mazzali, che destina 50 mila euro all’Associazione Orchestra da Camera di Mantova per sostenere la stagione concertistica “Tempo d’Orchestra”.

«Ho voluto fortemente questo emendamento perché l’Orchestra da Camera di Mantova non è semplicemente un’associazione musicale: è una delle istituzioni culturali più prestigiose della nostra città e una delle realtà artistiche lombarde maggiormente riconosciute a livello internazionale. In oltre quarant’anni di attività ha saputo costruire un percorso straordinario, portando a Mantova interpreti e orchestre di altissimo livello e contribuendo a far conoscere il nome della nostra città ben oltre i confini regionali e nazionali».

Il contributo regionale servirà a sostenere la prossima stagione di “Tempo d’Orchestra”, che prenderà il via il 13 ottobre e proseguirà fino ad aprile, animando due luoghi simbolo della storia e della cultura mantovana: il Teatro Bibiena e il Teatro Sociale.

«“Tempo d’Orchestra” non è una semplice successione di concerti, ma un vero progetto culturale che accompagna Mantova per molti mesi dell’anno. Attraverso la musica, i nostri teatri diventano luoghi vivi, aperti e partecipati, capaci di unire la bellezza del patrimonio architettonico della città alla qualità di una proposta artistica di respiro internazionale».

Accanto ai concerti sinfonici e da camera, la programmazione comprende iniziative dedicate ai bambini, alle scuole e alle famiglie, come “MadamaDoRe” e “Classica in Classe”, oltre a format innovativi come gli “Aperitivi d’arte”, nei quali la musica incontra la filosofia, la storia e la divulgazione.

«È soprattutto questa capacità di parlare a pubblici diversi a rendere l’Orchestra da Camera di Mantova così importante. Non si limita a proporre musica di altissima qualità, ma svolge una funzione educativa fondamentale: avvicina i bambini all’ascolto, coinvolge le scuole, crea occasioni per le famiglie e contribuisce a formare il pubblico di domani. Senza questo lavoro paziente, la cultura rischierebbe di diventare patrimonio di pochi; attraverso questi progetti, invece, diventa esperienza condivisa e strumento di crescita per tutta la comunità».

«I 50 mila euro stanziati rappresentano quindi molto più di un semplice contributo economico. Servono a garantire continuità, qualità e sostenibilità a una programmazione che produce cultura, educazione, partecipazione e anche attrattività per Mantova. Ogni concerto porta persone nei nostri teatri, fa vivere il centro storico, sostiene l’immagine della città e rafforza quel legame tra cultura e turismo che costituisce uno dei principali motori di sviluppo del nostro territorio».

«Per me, da mantovana, sostenere l’Orchestra da Camera significa difendere una parte della nostra identità e riconoscere il valore di chi, con competenza e passione, porta Mantova nel mondo. La cultura non è un costo accessorio, ma un investimento sul futuro, sulla coesione della comunità e sulla capacità di un territorio di essere conosciuto, apprezzato e vissuto. Con questo emendamento Forza Italia compie una scelta concreta: stare al fianco di una delle più autorevoli eccellenze culturali mantovane e consentirle di continuare a crescere», conclude Mazzali.