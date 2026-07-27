Calcio Serie B – Mantova, Modesto dopo il 7-0 all’Ambrosiana: “Un po’ disordinati, c’è da migliorare”

SIRMIONE (Bs) Non sembrava il ritratto della felicità, Francesco Modesto, al triplice fischio finale dell’arbitro. «Ero preoccupato per gli acciacchi fisici causati dal campo – ammette il tecnico biancorosso – . Troppi problemi ai tendini. Non è il massimo per una squadra che deve lavorare». Già, perché di lavoro questo Mantova ne deve compiere ancora parecchio secondo Modesto: «Dall’amichevole con l’Ambrosiana – spiega – ho tratto indicazioni positive, ma anche molti concetti da migliorare. Qualche giocatore ha già assimilato bene i movimenti, qualcun altro no. Rispetto alla gara con l’Atalanta, ho visto un po’ troppo disordine. Forse anche per la stanchezza. Ci andremo a lavorare, anche perchè tra meno di un mese inizia il campionato e bisogna farsi trovare pronti. Devo comunque fare i complimenti ai miei giocatori per l’umilità e la generosità che ci mettono e che ho ammirato anche in questa amichevole. L’intensità, il voler rincorrere l’avversario: è l’atteggiamento che ha fatto la differenza l’anno scorso e dal quale dobbiamo ripartire»

Sull’inserimento dei nuovi, Modesto afferma: «Alcuni mi sono piaciuti, per altri ci vuole pazienza. Ma rientra nella normalità in questa fase. Io sono fiducioso perché sono tutti ragazzi con caratteristiche adeguate al nostro tipo di calcio. Devono solo inserirsi al meglio nel nuovo contesto, ma sono certo che lo faranno».

Capitolo Trimboli. «Ripeto quello che ho detto nei giorni scorsi – spiega Modesto – : Simone è un giocatore del Mantova e lo tratto come tale. È un grande professionista, sa chi è e cosa rappresenta per questa squadra. Noi conosciamo il suo valore, come quello di tanti altri giocatori». Giovedì il Mantova affronterà l’Alcione: «Sale il livello e dovremo salire anche noi», il commento stringato dell’allenatore biancorosso.

All’amichevole di ieri non hanno preso parte Bardi, Meroni, Bragantini e Spinaccè, oltre a Maggioni al quale è stato concesso un permesso per l’imminente paternità. Da salutare col sorriso il rientro di Ruocco (con doppietta) dopo gli acciacchi dei giorni scorsi.