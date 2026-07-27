Una pizza per il Venezuela: serata di solidarietà per le comunità colpite dal terremoto

Mercoledì 29 luglio, a partire dalle 19.30, presso Arci Te Brunetti, Associazione eQual organizza “Una pizza per il Venezuela”, una cena solidale il cui ricavato sarà interamente destinato alle comunità della Unión Comunera, colpite dal recente terremoto che ha devastato diverse aree del Paese.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: offrire un aiuto concreto alle popolazioni colpite dall’emergenza e recuperare la prima serata di POP!FEST, rinviata lo scorso giugno in via precauzionale dopo il disastro Versalis.

Per l’occasione sarà presente il forno a legna ambulante di Bio-Pizza, che preparerà pizze con ingredienti messi a disposizione a scopo benefico dalla Cooperativa Agricola Cà Magre e dalla Società Agricola Oasi del Mincio. Allo stesso modo, la serata sarà accompagnata dalle birre artigianali di Mister B Brewery e il menù verrà completato da patatine fritte, dolci e ceciata gluten free per i celiaci.

I fondi raccolti andranno alla “Unión Comunera”, una rete di comunità organizzate del Venezuela che promuove forme di autogoverno, economia cooperativa e solidarietà territoriale. Riunisce decine di comuni impegnate

nella gestione condivisa di servizi, produzione agricola e progetti sociali a favore delle comunità locali, in particolare nelle aree rurali e periferiche.

«Come da tradizione di Associazione eQual, vogliamo trasformare un momento di convivialità in un gesto di solidarietà – spiega Annalisa Lembo, Presidentessa dell’associazione –. Sedersi a tavola insieme significa anche costruire relazioni e prendersi cura degli altri. Con questa serata vogliamo far arrivare un aiuto immediato alle comunità della Unión Comunera che stanno affrontando le conseguenze del terremoto, dimostrando che anche da Mantova può partire un segnale di vicinanza e di sostegno».