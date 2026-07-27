Rugby Serie A Elite – Si alza il sipario allo Zaffanella: il Viadana torna al lavoro

Viadana E’ finito il conto alla rovescia. Il Rugby Viadana si ritrova stamane allo Zaffanella per dare ufficialmente il via alla preparazione in vista della nuova stagione di Serie A Elite. Si parte alle 7.30 con il team meeting, seguito alle 8.30 dai test fisici: il primo passo di un percorso che accompagnerà i gialloneri fino all’esordio in campionato, fissato nel weekend del 17-18 ottobre. A guidare il gruppo sarà ancora lo staff tecnico nel segno della continuità, con il “Director of Rugby” Sosene Anesi affiancato dalla collaudata coppia Madero-Tejerizo. Anche il roster, per ora, poggia su una base solida di conferme, alla quale si aggiungono tre ragazzi promossi dal vivaio. Il capitano Tommaso Jannelli continuerà a guidare i gialloneri, con Fabrizio Ciardullo e il vicecapitano Fabrizio Boschetti. Confermati anche Jacopo Loretoni e Thomas Bussaglia, cresciuto nell’ultima stagione, così come il pilone Michelangelo Mistretta e i tallonatori Matteo Casasola e Sebastiano Olivari. Nel reparto arretrato restano Moto Orellana, Alessandro Ciofani e Juan Cruz Marchiori. Fiducia ai giovani Ettore Colledan e Fabio Simonini. A completare il quadro arrivano tre giovani cresciuti in casa. Simone Manfredi, mediano di mischia classe 2006, affronta il primo anno con la Prima Squadra; Manuel Brozzi, pilone del 2005, compie il salto dopo il percorso con la cadetta; Andrea Cecchini, centro classe 2006 cresciuto nell’Under 18, prosegue il proprio cammino in giallonero. Tre storie diverse e la stessa opportunità di conquistare spazio e di mostrare tutto il proprio valore.

Se il presente è già al lavoro, il mercato resta il capitolo più atteso. L’attenzione è rivolta soprattutto al pacchetto di mischia e alla seconda linea, dopo la partenza di Lucas Sommer, tra i migliori interpreti del ruolo nell’ultimo campionato. Tra i nomi accostati al Viadana ci sono Salvador Aguirre, per il quale si ipotizza una permanenza, Carlos Berlese, ex azzurrino con trascorsi a Rovigo, e Guido Volpi, seconda linea trentenne con esperienza internazionale e un passato agli Ospreys di Swansea. Per ora si tratta di indiscrezioni: la società è al lavoro e le prossime ore potrebbero portare novità ufficiali. Intanto, la preparazione entrerà nel vivo. Il Viadana ha scelto di non iscriversi alla Coppa Italia, concentrando le energie sul campionato. Il primo appuntamento nazionale sarà la finale di Supercoppa Elite del 12 settembre tra Valorugby Reggio e Petrarca Padova, mentre il 26 settembre scatterà appunto la Coppa Italia. I gialloneri avranno quindi tempo per amalgamare il gruppo prima del debutto. Nello stesso weekend di metà ottobre partirà anche la stagione dei Caimani in Serie A. Allo Zaffanella comincia dunque un nuovo viaggio per i leoni gialloneri: tante certezze, giovani da valorizzare e un mercato che deve ancora riservare tante sorprese.