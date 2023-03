Rette agevolate per asili nido estivi

MANTOVA Le strutture comunali scolastiche dell’infanzia si preparano ad affrontare l’estate nella filosofia sposata dall’ente, che già da anni offre i nidi gratis a tutti nell’anno scolastico. Da quest’anno sono state previste ulteriori agevolazioni. La giunta di via Roma ha infatti definito le tariffe dei servizi educativi estivi per la prima infanzia rivolti ai bambini dai da 0-3 a partire da quest’anno.

Il nido terminerà il 15 luglio, a differenza dell’anno scorso che chiudeva a fine giugno. Il servizio ricreativo estivo inizierà dal 15 a fine luglio.

Le tariffe poi saranno agevolate per le famiglie per la seconda metà di luglio. Possono frequentare i nidi comunali “Charlie Chaplin” ed “Ernesto Soncini” nel periodo estivo soltanto coloro che risultano già iscritti ai nidi comunali. Nella tariffa è incluso anche il pasto. Il servizio sarà attivo fino al 31 luglio e sono previste fasce di agevolazione in base all’Isee con le riduzioni che tengono conto delle condizioni economiche familiari, con la gratuità per le fasce più basse. È prevista anche la possibilità di scegliere il part time, il tempo regolare oppure il prolungato che comporterà una tariffa aggiuntiva.

Altre riduzioni pari al 50% della retta spettano alle famiglie che hanno il secondo o terzo fratellino accolto sempre al servizio educativo estivo. Una riduzione del 20% scatta in caso di malattia. Se le domande saranno sovrannumerarie verrà stilata una graduatoria che terrà conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e del numero di figli con età fino a 12 anni nel nucleo familiare.

«Su questo fronte per noi strategico – commenta l’assessore Serena Pedrazzoli – abbiamo fatto tanto e continuiamo a fare. Con la delibera di oggi abbiamo ampliato la gratuità fino ai primi 15 giorni di luglio. Un’ulteriore misura concreta a beneficio delle famiglie».