Revocati 21 permessi di soggiorno

MANTOVA Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio disposta dal questore Paolo Sartori nelle aree considerate più a rischio in termini di sicurezza sia del capoluogo che dell’hinterland quali i giardini “Viola”, giardini “Nuvolari”, giardini di viale Piave, Piazza Cavallotti, piazza Don Leoni, nei quartieri di Lunetta, Cittadella e Borgo Angeli, nonché in diverse aree di Borgo Virgilio, San Giorgio Bigarello e Porto Mantovano. Complessivamente sono stati controllati due esercizi commerciali autorizzati a rimanere aperti, 179 autoveicoli e 281 persone, di cui 98 con precedenti penali o di Polizia. Sono state inoltre elevate undici contravvenzioni al Codice della Strada. Al termine dell’attività il questore ha disposto 21 revoche di permesso di soggiorno, 1 Revoca di porto d’arma nei confronti di una persona denunciata per continui maltrattamenti in famiglia. In questo contesto è stato pure sequestrato un fucile da caccia. Inoltre sono stati altresì emessi 9 Fogli di via obbligatori e 14 avvisi orali. < >, ha evidenziato il questore Sartori.