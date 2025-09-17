Riaperta la tangenziale nord

MANTOVA Riaperta al traffico dalle ore 10.30 di ieri mattina la “Tangenziale Nord” di Mantova, che era stata interrotta prima nella direzione di marcia Porto Mantovano – Mantova e in seconda istanza nella direzione di marcia Mantova – Porto Mantovano il 9 settembre scorso per poter sostituire un giunto di dilatazione ammalorato.
Il ripristino delle normali e consuete condizioni di viabilità è avvenuto con tre giorni di anticipo rispetto alle previsioni iniziali dei lavori coordinati dall’Area Lavori pubblici della Provincia.