Tennis tavolo Serie A1 maschile – Alfa Food Bagnolese “made in Italy” per l’esordio a Cagliari col Marcozzi

BAGNOLO SAN VITO E’ tempo di campionato per l’Alfa Food Bagnolese, che debutta oggi (ore 18) sul campo del Marcozzi Cagliari, nella palestra di via Crespellani. Un esordio impegnativo, che coincide con la prima delle quattro lunghe trasferte in Sardegna previste dal calendario. Un test subito probante per capire quale potrà essere la dimensione della squadra allenata da Cristina Semenza. Il Marcozzi è una delle realtà storiche del tennistavolo italiano, reduce da stagioni di alto livello e con un roster di spessore. Alla guida c’è sempre Massimo Ferrero, che potrà schierare atleti di grande qualità: da Carlo Rossi a Federico Vallino Costassa, dal giovane indiano Jett Chandra al nuovo acquisto rumeno Rares Sipos, giocatore di grande talento e già protagonista a livello internazionale. Una formazione completa, capace di alternare esperienza e freschezza, che davanti al proprio pubblico parte con i favori del pronostico. La Bagnolese non si lascia però intimorire. La squadra mantovana affronta la stagione con entusiasmo e con l’orgoglio di presentarsi al via con un trio tutto italiano: il confermato Jordy Piccolin, atleta di riferimento del gruppo, il giovane emergente Tommaso Giovannetti e l’esperto Mihai Bobocica, reduce da tante stagioni ad alto livello e chiamato a garantire solidità e qualità. Per questo primo impegno non saranno della partita gli stranieri: lo svedese Hampus Soderlund e lo spagnolo Rafael De Las Heras, elementi che potranno essere decisivi più avanti nella stagione.

Quella odierna è anche la sfida che apre ufficialmente il campionato di A1 maschile. Gli altri match si disputeranno tra venerdì e sabato: la matricola Muravera riceverà la Top Spin Messina, mentre i campioni d’Italia del Tennistavolo Sassari ospiteranno la Virtus Servigliano. Il programma si chiuderà con l’incrocio fra l’Apuania Carrara e l’altra neopromossa, la Santa Tecla Nulvi, fresca protagonista dello Stage 1 di Champions League.

In casa Bagnolese l’attesa è tanta. Dopo un’estate intensa e un mercato mirato, la società mantovana è pronta a misurarsi con le migliori realtà italiane, consapevole delle difficoltà ma anche orgogliosa di rappresentare il territorio ai massimi livelli. L’obiettivo sarà quello di crescere giornata dopo giornata, provando a conquistare la salvezza e, perché no, a togliersi qualche soddisfazione contro avversari blasonati. Per i tifosi sarà un campionato da vivere anche a distanza, con la squadra che in trasferta affronterà sfide di grande fascino ma potrà contare sul sostegno costante attraverso i canali social. Oggi a Cagliari inizia un’altra avventura entusiasmante: l’Alfa Food Bagnolese è pronta a giocarsela.