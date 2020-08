Riaperto il passaggio a livello di viale Oslavia

MANTOVA Riaperto con quasi 24 ore di anticipo il passaggio a livello di viale Oslavia. Dalle 9.30 di oggi, venerdì 21, si può nuovamente transitare da viale Oslavia verso viale Albertoni e vicecersa. Il passaggio a livello era stato chiuso per lavori lo scorso 18 agosto e la riapertura era prevista per le 5 di domani, 22 agosto. Invece già stamattina è stato possibile togliere il cantiere. Già ieri era stato riaperto con 5 ore d’anticipo sui tempi stbiliti il passaggio a livello di Porta Cerese, anche questo chiuso per alcuni giorni per dei lavori.