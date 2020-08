Calcio a 5 Serie A – Partenza in salita per il Mantova: il 10 ottobre c’è la corazzata Pesaro

MANTOVA Partenza più in salita, per il Mantova Calcio a 5, non poteva esserci. I biancorossi inaugureranno il loro secondo campionato di Serie A il 10 ottobre contro l’Italservice Pesaro, campione d’Italia 2018-19 e primo in classifica al momento dello stop nella scorsa stagione (la Divisione decise in seguito di non assegnare lo scudetto). Magra consolazione: il match non si giocherà a Pesaro, bensì sul campo neutro del PalaCotonella di Salsomaggiore, che ospiterà tutte le partite della prima giornata. «In realtà – ammette il dg del Mantova Cristiano Rondelli – non credo sia un grosso vantaggio. Pesaro rimane una corazzata su qualsiasi campo. Insomma, per uscirne indenni ci vorrebbe un miracolo. Speravo in un inizio più soft. Anche perchè la nostra è una squadra tutta nuova mentre Pesaro, che è già forte di suo, ha confermato l’ossatura della scorsa stagione». L’esordio casalingo per il Mantova sarà il 17 ottobre, al NeoLù, contro il Meta Catania; alla terza giornata, il 24 ottobre, trasferta ad Avellino contro il Sandro Abate.

La regular season si concluderà il 17 aprile; l’1 maggio prenderanno il via i play off cui accedono le prime 8 classificate. Sono previste sette soste: 7 novembre, 26 dicembre, 2 e 30 gennaio, 6 e 27 marzo, 10 aprile. Cinque i turni infrasettimanali: 17 novembre, 22 e 29 dicembre, 6 gennaio, 9 febbraio.

Intanto, il Mantova si sta guardando attorno per completare il roster. Due i tasselli mancanti: un centrale difensivo e un pivot. Per quest’ultimo ruolo è stato contattato Mauro Castagna (’94), stella dell’Imolese che proprio pochi giorni fa ha chiuso i battenti. Difficile che il giocatore accetti di trasferirsi in riva al Mincio, ma Rondelli si è comunque fatto avanti.

Il raduno del Mantova, agli ordini del nuovo coach Despotovic, è fissato per il 14 settembre. La prima amichevole si giocherà il 19 al NeoLù contro il Desenzano.

Sono sempre aperte le iscrizioni per il settore giovanile. I ragazzi nati dal 2002 al 2011 possono mandare una mail a mantovac5@gmail.com o un messaggio whatsapp al numero 338 9152276, indicando dati anagrafici completi e i propri recapiti per essere successivamente contattati.