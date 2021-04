Marmirolo, le rette del nido sono state decurtate

Marmirolo Dal 3 al 31 maggio si apriranno le iscrizioni per l’anno educativo 2021-2022 all’asilo nido “Il Girotondo” di Marmirolo. Le iscrizioni sono presentabili in modalità online, accedendo allo sportello telematico e poi alla pagina “Andare all’Asilo Nido” sul sito istituzionale del Comune, per i bambini nati tra il 1° gennaio 2019 e il 28 febbraio 2021. Nel frattempo, lo scorso 17 aprile si è tenuto il tradizionale “open day” per permettere alle famiglie interessate di visitare l’asilo nido. Sono state 15 in totale le famiglie che hanno aderito all’iniziativa che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, si è tenuta tramite appuntamento e con presenze scaglionate. Ad accogliere i visitatori è stata la coordinatrice della scuola, Maddalena Mattinzioli della Cooperativa Sociale Tangram di Valeggio sul Mincio che gestisce l’asilo marmirolese. Un’altra importante iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale di concerto con la Cooperativa Tangram riguarda l’emissione di una retta decurtata in virtù dei 13 giorni di chiusura dell’asilo per “zona rossa” nel corso dello scorso mese di marzo. “Questa scelta – si legge nella lettera inviata alle famiglie dei bambini iscritti dall’assessore al Welfare Jessica Alberti e dalla presidente della Cooperativa Tangram Giovanna Leoni – nasce da un impegno comune e da una condivisione di intenti a favore del sostegno delle famiglie e dei servizi dedicati ai bambini”. La presentazione della domanda online prevede di essere in possesso di SPID o CNS per l’autenticazione al sito: tale modalità viene consigliata in quanto in futuro darà anche la possibilità di accedere ad altri servizi, quale ad esempio il sito regionale per la richiesta della misura Nidi-Gratis. Rimane in ogni caso la possibilità di scaricare il modulo di domanda in formato Pdf e di inviarlo all’indirizzo email protocollo@comune.marmirolo.mn.it. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare in Comune all’Ufficio Servizi Sociali (n. 0376-2985419) oppure contattare l’asilo nido (n. 0376-467074) e chiedere della coordinatrice dott.ssa Maddalena Mattinzioli, a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante il servizio.