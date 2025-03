Ricco contributo triennale anche al Festivaletteratura

Mantova È una collaborazione triennale quella che il Comune di Mantova ha messo in campo in questi giorni con il comitato del Festivaletteratura, al quale contribuirà economicamente con 200mila euro per le due prossime edizioni del 2026 e 2027.

Il progetto di collaborazione triennale, dal quale vanno al netto le agevolazioni organizzative e logistiche degli eventi che si terranno in questo settembre, oltre al contributo di 100mila euro già messo a bilancio per l’annualità corrente.

Alla “Associazione Mantova Festival Internazionali” va anche riconosciuto un apporto economico non solo per i giorni del Festival letterario, ma anche per la gestione e la valorizzazione dell’Archivio dell’Associazione, e per un programma specifico dedicato alla narrativa italiana.