Richieste di pagamento fasulle alle aziende

MANTOVA Diverse imprese mantovane stanno ricevendo richieste di pagamento con un modulo simile a quello abitualmente usato per pagare i tributi ma intestato ad “Agenzia delle Imprese Srls, incaricata all’incasso per gli iscritti alla C.c.i.a.a. di Mantova”.

La Camera di commercio, dichiarandosi totalmente estranea all’iniziativa, invita le imprese a prestare particolare attenzione prima di effettuare il bonifico, a leggere le parti scritte più in piccolo e in caso di dubbi sul contenuto, o per verificarne l’autenticità, a contattare l’ufficio U.R.P. della Camera di commercio di Mantova (tel. 0376 234331, e-mail urp@mn.camcom.it).

L’Ente ricorda, inoltre, che il pagamento del diritto annuale avviene unicamente tramite il modello F24, mentre il pagamento dei diritti di segreteria avviene tramite pagoPA, carta di credito o bancomat ma solo su richiesta dell’utente.