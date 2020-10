MANTOVA In questo weekend a Firenze sono in programma i Campionati Italiani di canoa maratona: oggi gareggeranno le barche singole, domani gli equipaggi. La Canottieri Mincio si presenterà all’appuntamento con i suoi ragazzi migliori e, in particolare, nella gare di sabato schiera al via i seguenti atleti: Chiara Nasi ed Emma Rodelli nel K1 ragazze km 12; Beatrice Gaggero nel K1 Juniores femminile km 16; Sara Vesentini nel K1 under 23 femminile e Alessio Campari nel K1 under 23 maschile.