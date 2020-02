Via libera al regolamento per l’accesso ai servizi abitativi transitori

MANTOVA E’ stato dato il via libera al regolamento che disciplina l’accesso ai servizi abitativi comunali transitori. L’ente di via Roma, per contenere il disagio abitativo di categorie sociali disagiate, destina una quota del patrimonio immobiliare a favore dei servizi abitativi temporanei. Le unità abitative sono assegnate alle famiglie che sono in possesso dei requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata massima di dodici mesi rinnovabili, una sola volta, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il regolamento stabilisce chi sono i destinatari, i requisiti di accesso, la gestione e la programmazione dei servizi abitativi transitori. “E’ bene evidenziare – ha specificato l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli – che questa misura è particolarmente importante perché permette di affrontare le emergenze abitative con particolare riferimento al tema degli sfratti sul libero mercato”.