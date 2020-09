Rinnovo contrattuale, la sanità privata anticipa i vantaggi economici

MANTOVA – L’assemblea di Aiop ha deliberato all’unanimità di corrispondere unilateralmente ai lavoratori un anticipo dei benefici economici previsti dalla pre-intesa sul rinnovo del contratto nazionale per il personale non medico della sanità privata. Le strutture ospedaliere Mantovane associate ad Aiop Lombardia potranno quindi riconoscere ai lavoratori in servizio l’intero incremento previsto dalla pre-intesa nazionale, a partire dalla retribuzione di competenza del corrente mese di settembre 2020 (comprensivo dei mesi di luglio e agosto) ed la “una tantum” riparatoria di 1000 euro esentasse, in due tranche di pari importo, la prima entro ottobre 2020 e la seconda entro dicembre 2020 (relativa ai primi sei mesi del 2020). “Sono molto soddisfatto di questa decisione, che la Lombardia assume per prima – commenta Guerrino Nicchio, presidente del Gruppo Mantova Salus e vice presidente di Aiop Lombardia – ritengo giusto premiare concretamente il duro lavoro svolto durante l’emergenza Covid dal personale degli Ospedali privati. Nel momento del bisogno in pochi si sono tirati indietro, ed anche nel Mantovano abbiamo contribuito a salvare centinaia di vite umane. Con questo accordo dimostriamo che non abbiamo dimenticato quel sacrificio”.