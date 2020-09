Sopralluogo congiunto al Palafarina di Viadana

VIADANA – Un sopralluogo al cantiere del Palafarina con il sindaco facente funzioni Alessandro Cavallari, il presidente del consiglio comunale Ivan Gualerzi, i cinque candidati sindaco e i consiglieri comunali uscenti: a proporlo è Nicola Federici esponente della lista Uniti per Viadana.

«Circa un anno fa – ricorda Federici – interrogavamo l’amministrazione sul motivo per il quale i lavori al palasport fossero ancora fermi e ci risposero che da lì a poco sarebbero ripartiti in modo celere. Successivamente – prosegue – abbiamo visto cosa è successo, tra le dimissioni del direttore dei lavori e altri centinaia di miglia di euro messi sul piatto. Anche nelle ultime settimane non ci sono evoluzioni significative. Speravamo che i lavori, con l’ultima variazione di bilancio e gli ulteriori 95mila euro messi sul palasport, un aggiustamento che ha portato la struttura a costare 3 milioni di euro, ripartissero celermente. Tuttavia ad oggi non si vedono più di due o quattro operai. Se i lavori vanno avanti di questo passo neanche entro il 2020 la struttura sarà pronta. Da anni chiediamo chiarimenti, trasparenza e risposte su una struttura che rimane fondamentale per la comunità e di cui le società sportive hanno un forte bisogno. Vista la situazione, pensiamo sia giusto sapere quale sia lo stato attuale delle cose, pertanto chiediamo e proponiamo al sindaco facenti funzioni e al presidente del consiglio comunali di organizzare in modo molto trasparente un sopralluogo per la settimana prossima per tutti i candidati sindaci e se possibile anche per i consiglieri comunali uscenti. Un passaggio necessario per verificare la situazione affinché il futuro sindaco sappia cosa aspettarsi e cosa si troverà ad amministrare».