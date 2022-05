Riparte Apam estate, il collegamento diretto con la Riviera Romagnola

APAM – Anche quest’anno sarà possibile raggiungere le principali località della Riviera Romagnola grazie ad APAM estate, la linea estiva che collega direttamente Brescia e Mantova a Gabicce Mare.

A partire da sabato 11 giugno e fino a domenica 4 settembre sono previste tre corse di andata ogni settimana (martedì, venerdì e sabato mattina) che partiranno da Brescia e, dopo aver effettuato fermata a Castenedolo, Montichiari, Carpenedolo, Castiglione d/S, Guidizzolo, Goito, Marmirolo e Mantova, proseguiranno sulla linea Milano Marittima, Rimini, Riccione fino a Gabicce Mare.

Le corse di ritorno da Gabicce Mare in direzione Mantova/Brescia sono previste ogni mercoledì e domenica mattina e ogni venerdì con partenza nel pomeriggio.

Come di consueto, il viaggio verrà effettuato con bus Gran Turismo per garantire il miglior comfort possibile ai passeggeri. Si ricorda inoltre che il trasporto del bagaglio è gratuito e per chi prenota simultaneamente sia il viaggio di andata sia di ritorno è previsto uno sconto del 10%.

Per garantire la piena sicurezza, APAM estate applica pienamente i protocolli sanitari procedendo ad una sanificazione del mezzo prima di ogni corsa di andata e di ogni corsa di ritorno. Ai viaggiatori viene chiesto di collaborare al rispetto delle norme per l’accesso all’autobus, evitando di salire a bordo se si avvertono sintomi influenzali (tosse, febbre, raffreddore), di rispettare la distanza di sicurezza sia durante l’attesa che durante le operazioni di salita e discesa, di indossare una mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio, di igienizzare frequentemente le mani utilizzando anche gli appositi dispenser a bordo bus nonché di prenotare obbligatoriamente il proprio posto, in quanto non è consentito acquistare il titolo di viaggio a bordo autobus.

Le prenotazioni sono già aperte ed è possibile prenotare nella sezione shop online del sito www.apam.it o, in alternativa, recandosi presso l’APAM Infopoint di Piazza Cavallotti, l’Infopoint Turismo e Mobilità di Viale della Stazione a Brescia o presso i punti vendita autorizzati nelle province di Mantova e Brescia e nelle principali località della Riviera (l’elenco dei punti vendita è disponibile sul sito apam.it).

Per ulteriori informazioni si invitano gli utenti a consultare la sezione dedicata del sito www.apam.it oppure a contattare il servizio di Customer Care aziendale – attivo da lunedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 19.00 – chiamando il numero 0376 230339, scrivendo via WhatsApp al numero 346 0714690 o alla email customer.care@apam.it, o attraverso le pagine ufficiali di APAM su Facebook e Twitter.