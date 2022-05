In fuga col camion rubato a Poggio, 23enne arrestato dai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento

POGGIO RUSCO – In manette per furto aggravato, ma ora si sta cercando di mettere le manette ai polsi anche del complice (o dei complici).

Un 23enne di Trecenta, in provincia di Rovigo, è stato infatti arrestato nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri di Poggio Rusco: si è trattato di un arresto rocambolesco, al termine di un inseguimento in cui il malvivente si trovava a bordo dello stesso autocarro che aveva rubato.

Ieri la convalida dell’arresto con disposizione, per il 23enne, del divieto di dimora nella nostra provincia, in attesa dell’udienza che si terrà il 14 giugno.

Il giovane 23enne, insieme ad almeno uno o due complici, si era introdotto quindi nella proprietà di un imprenditore di Poggio Rusco e aveva sottratto un autocarro sul cui rimorchio si trovava un mezzo da cantiere.

Il ragazzo stava perciò provando ad allontanarsi in tutta fretta dalla cittadina podiense. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Poggio Rusco si imbatte nel mezzo, inusuale vista l’ora e decide di seguirlo per fermarlo e chiedere spiegazioni al conducente.

Ma il 23enne, vistosi seguito da una pattuglia dei carabinieri tenta un rocambolesco quanto puerile tentativo di fuga che si conclude con una uscita di strada, per fortuna senza conseguenze sia per chi si trova a bordo del camion sia per altri mezzi intransito.

Il malvivente viene bloccato e tratto in arresto in flagranza per furto aggravato ma le altre persone che erano con lui riescono a darsi alla fuga.

In questi giorni i carabinieri della compagnia di Gonzaga, in collaborazione con i colleghi di Poggio Rusco, valuteranno tutti gli elementi attualmente in loro possesso per risalire all’identità dei complici del 23enne.