Riparte il servizio Bik&Bus: collegamento tra Mantova e Sabbioneta dal 2 marzo al 2 novembre

MANTOVA Dal 2 marzo al 2 novembre torna il servizio Bik&Bus, che integra i collegamenti già garantiti dalla Linea 17 di Apam, aggiungendo corse dedicate nei giorni festivi.

Il servizio rientra nel progetto “Mantova e Sabbioneta: due città un Sito” finanziato dal Ministero del Turismo a favore del Comune di Mantova.

Bik&Bus collega le due città del sito Unesco, Mantova e Sabbioneta, in un viaggio comodo e attento all’ambiente. Oltre al trasporto delle persone, il servizio si distingue per la possibilità di trasportare biciclette, sia muscolari che a pedalata assistita, grazie a un apposito carrello portabici.

“La combinazione di autobus e bicicletta – spiegano gli organizzatori – rappresenta una soluzione ideale per i viaggiatori che vogliono esplorare le bellezze del territorio attraverso il turismo lento, un approccio sempre più apprezzato per scoprire i luoghi con calma, valorizzando il contatto con la natura e la cultura locale. Viaggiare lentamente significa abbracciare un ritmo sostenibile, riscoprendo l’autenticità del paesaggio e delle tradizioni lungo il percorso”.

Il servizio riguarda i soli giorni festivi e si svolge, secondo le seguenti modalità:

– da Mantova a Sabbioneta: ore 9 e ore 13.30 con partenza da viale Mincio – Pontile;

– da Sabbioneta a Mantova: ore 12.30 e ore 18.30 con partenza da Piazza D’Armi.

Durante tutto il periodo sarà comunque possibile usufruire del trasporto biciclette nella giornata di sabato, su una coppia di corse della linea 17, con prenotazione obbligatoria e con le seguenti modalità:

– nel periodo scolastico, sulle corse delle 8.25 da Mantova e delle 17.43 da Sabbioneta;

– nel periodo estivo, sulle corse delle 9.20 da Mantova e delle 17.54 da Sabbioneta.

TARIFFE

Il biglietto corsa semplice costa 5 euro; trasporto bici su corsa singola 5 euro e trasporto bici per andata e ritorno 7 euro.

Per i possessori della Mantova e Sabbioneta Card il costo del biglietto di corsa semplice è compreso nella card. A pagamento il costo del trasporto bici.

INFO E PRENOTAZIONE

https://www.apam.it/it/bik-bus-mantova-sabbioneta – Tel 0376 230339 – customer.care@apam.it ; Facebook: www.facebook.com/apam.mn ; Twitter: @apam_mn ; Whatsapp: 348 2317678.

MANTOVA SABBIONETA CARD

Consente l’ingresso gratuito ai musei di Sabbioneta e ai principali musei di Mantova, oltre all’utilizzo del servizio di trasporto pubblico tra le due città.

25 € adulti

13 € ridotto famiglia

Validità 72 ore dalla prima convalida

https://www.mantovacard.it/

SERVIZIO NOLEGGIO TREKKING E-BIKE

È disponibile un servizio di noleggio trekking e-bike presso il Pradella Parking di Piazzale Mondadori 1 e l’area camper Sparafucile di Via Legnago 1.

Info: +39 338 3592688 – sharingmobility@aster.mn.it

https://www.nobilisegni.it/servizio-noleggio-biciclette-a-pedalata-assistita/