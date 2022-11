Riparte la lotteria solidale di Abeo Mantova

MANTOVA Torna un appuntamento ormai tradizionale, all’insegna della solidarietà: riparte la lotteria benefica di Abeo Mantova. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione “Noi Donne” di Villimpenta e grazie al contributo di tutti coloro che supportano Abeo. Il ricavato ottenuto servirà a finanziare Abeo Sostegno, progetto cardine a favore dei bambini e delle bambine che presentano patologie rare o gravi e delle loro famiglie che affrontano questo complesso percorso. Sono oltre 100 le famiglie del territorio mantovano che sinora hanno usufruito del progetto attraverso cui Abeo offre supporto pratico, psicologico e burocratico, compresi i trasporti per le visite mediche. Dare continuità ad Abeo Sostegno significa far proseguire un affiancamento prezioso che coinvolge figure professionali e volontari, rendendo la quotidianità delle famiglie meno difficile. Ogni biglietto della lotteria costa 1 euro e in palio ci sono ben 7 premi così suddivisi: un televisore 50 pollici (1° premio), una lavatrice da 7 kg (2° premio), un purificatore d’aria (3° premio), un tablet (4° premio), una smartbox (5° premio), un ingresso spa “Il Tesoro” (6° premio) e una macchina del caffè (7° premio). L’estrazione finale si terrà in occasione della festa della mamma, ossia il prossimo 14 maggio, alle ore 12:30, in via Roma a Villimpenta.