Rissa fra stranieri su un autobus: 19enne in ospedale

MANTOVA Prima hanno cominciato a discutere, poi a spintonarsi e alla fine se le sono date. Il tutto sotto gli occhi dei passeggeri di un autobus dell’Apam. Ci sono stati attimi apprensione l’alto ieri verso le 19 su un autobus di linea urbana dalle parti di Lunetta. A venire alle mani sono stati tre giovani stranieri e ad avere la peggio è stato uno di loro, un 19enne nigeriano. Quest’ultimo è stato poi trasportato al pronto soccorso del Poma da un’ambulanza della Croce Verde intervenuta sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri. A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stato il conducente del mezzo pubblico, che temeva che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Ignoti i motivi che hanno scatenato l’aggressione. Il 19enne finito in ospedale è stato poi dimesso con pochi giorni di prognosi. I carabinieri hanno identificato anche gli altri due giovani coinvolti nella rissa. Eventuali procedimenti potranno partire a seguito di querela di parte. Quello dell’altro ieri sera è l’ennesimo episodio di rissa o aggressione registrato in questi ultimi giorni fra città e provincia. Spesso si tratta di liti per futili motivi. Tra l’altro, sempre l’altro ieri intorno alle 23 è stato segnalato un altro episodio di aggressione in strada Dosso del Corso. La segnalazione al 118 riguardava una donna che sarebbe stata colpita durante una lite con un’altra persona, ma quando l’ambulanza è arrivata non c’era più nessuno.