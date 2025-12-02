Rissa in piazza Cavallotti: tre denunciati dai Carabinieri

Nella serata del 23 novembre scorso, in Mantova, piazza Cavallotti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile erano intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa in corso.

Alla vista dei Carabinieri, il gruppetto cercava di dileguarsi, e rimanevano sul posto solamente due soggetti. Nell’occasione un soggetto 38nne colombiano e residente in questa città, veniva contravvenzionato per ubriachezza molesta, e gli veniva notificato l’ordine di allontanamento dal centro storico del comune di Mantova.

Grazie all’acquisizione delle immagini della videosorveglianza cittadina, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dei 3 litiganti, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di rissa aggravata: due 21nni tunisini ed un 38nne colombiano, tutti gravati da pregiudizi penali.

L’attenzione dei Carabinieri, nel centro storico di Mantova, nella via Libertà e nei giardini Nuvolari, è massima. Specifici e costanti servizi sono stati concordati e successivamente organizzati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, al fine di garantire maggior sicurezza ai cittadini e prevenire la commissione di qualsiasi reato.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dei soggetti, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti