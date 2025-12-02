Intrusione notturna in condominio: scatta la denuncia per un 18enne e 3 minori

Nella serata del 30 novembre, un residente del condominio “Grazioli” di Galleria Ferri chiedeva l’intervento della forza pubblica in quanto aveva constatato che alcuni giovani si erano introdotti nell’edificio, ovviamente senza alcuna autorizzazione, creando disturbo ai condomini.
Sul posto interveniva una pattuglia della Sezione Radiomobile di Mantova, impegnata nei servizi di controllo del centro storico cittadino, servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi.
I Carabinieri identificavano un 18nne residente a Mantova, e 3 ragazzi minori (due 15nni ed un 156nne), tutti residenti a Mantova.
Il gruppetto veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Mantova ed alla Procura della Repubblica per i Minori di Brescia poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di violazione di domicilio.
L’attenzione rivolta al centro storico di Mantova è molto sentita e, nei prossimi giorni, i Carabinieri svolgeranno altri servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione di qualsivoglia comportamento contrario alla Legge.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le part