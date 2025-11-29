Risse in centro: doppio Daspo per un 21enne tunisino

MANTOVA Il Questore ha emesso due provvedimenti amministrativi nei confronti di un soggetto tunisino di anni 21 che ha più volte, nel giro di pochi giorni, messo a rischio l’ordine e la sicurezza cittadina, rendendosi responsabile di particolari e reiterati comportamenti antigiuridici e contrari alle ordinarie regole di convivenza civile. Il soggetto, pregiudicato e già destinatario di un avviso orale nel mese di ottobre, è stato più volte trovato in episodi di rissa e ubriachezza molesta, coinvolto in reati contro il patrimonio e in attività di spaccio. Per tali ragioni il Questore, a tutela dei cittadini, ha ordinato il suo allontanamento da zone specifiche del centro storico.

