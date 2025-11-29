Calcio 2a Categoria – Il Moglia affila le armi per la super sfida col Soave

Moglia Soave-Moglia è senza dubbio il match di cartello della dodicesima giornata del campionato di Seconda Categoria, in programma domani: in palio c’è la vetta, con i granata di Carturan davanti di due lunghezze ai bianconeri di Mutti. Una sfida che vale doppio, anche per il confronto a distanza tra due ex tecnici del Curtatone, e che arriva dopo le sconfitte dell’ultimo turno: la capolista è caduta a Villimpenta, il Moglia è stato battuto in casa dal New Castellucchio. «Quando la palla non vuole entrare, non entra – commenta il presidente bianconero, Stefano Costa -. Nell’ultima gara abbiamo anche fallito un rigore con Pinotti. Il Soave è una squadra solida, sta conducendo con merito il campionato. Noi andremo a giocarci questa partita tra le prime due per fare bene e provare a mettere in difficoltà la capolista: sulla carta promette spettacolo e mi auguro che sia così anche in campo. Qualunque sarà il risultato, l’importante è accettare il verdetto».