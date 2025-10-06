Scappa dall’ospedale e rapina un anziano in posta

BORGO VIRGILIO Mattinata movimentata nella frazione Pietole del comune di Borgo Virgilio. Alle ore 09,00 circa presso l’ufficio postale sito in quella via Romana, un80nne di Viadana si recava per prelevare la somma di 300 euro. L’anziano aveva ancora i soldi in mano e si trovava davanti al cassiere, quando un giovane, a volto scoperto, strattonava l’anziano strappandogli i soldi di mano e facendolo cadere a terra. L’individuo, soldi alla mano, fuggiva a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Immediatamente veniva contattato il 112 e sul posto giungeva una pattuglia dei Carabinieri di Borgo Virgilio.

Grazie alle testimonianze raccolte ed alle immagini della videosorveglianza, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova, giunti sul posto in ausilio ai colleghi di Borgo Virgilio, intercettavano nei pressi di una fermata dell’autobus, non distante dal luogo del delitto, il presunto autore della rapina, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il sospettato veniva condotto presso la caserma Carabinieri di Borgo Virgilio.

I successivi accertamenti esperiti dagli investigatori dell’Arma hanno permesso di appurare che il soggetto fermato, un 23nne residente a Viadana, nella mattinata odierna era stato destinatario di un T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio) e che era stato condotto presso il reparto psichiatria dell’Ospedale Civile di Mantova, dal quale però era riuscito a fuggire.

Il soggetto in questione è stato così riaccompagnato presso la struttura sanitaria. Il denaro è stato recuperato dai Carabinieri e restituito all’anziano che, fortunatamente, non si è fatto nulla a seguito della caduta a terra.

Il soggetto fermato è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di rapina.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.