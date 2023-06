Il maltempo sferza tutta la provincia: allagamenti e piante abbattute dalle raffiche di vento

MANTOVA C’era l’allerta meteo gialla per il rischio di violenti temporali sul Mantovano e la previsione è stata rispettata. Nel tardo pomeriggio di oggii il maltempo ha colpito su gran parte della provincia. Piante abbattute dal vento, strade allagate, grandine. Situazione particolarmente critica nell’Oglio Po. A Commessaggio diverse strade del paese sono finite sott’acqua. Disagi anche a San Martino dall’Argine dove sono stati segnalati diversi alberi piegati e cartelli stradali abbattuti. Chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti o pericolanti sono poi arrivate anche dall’Alto Mantovano, in particolare da Medole. Il maltempo ha colpito anche in altre zone della provincia Alberi abbattuti dal vento anche a Castel d’Ario e Soave di Porto Mantovano, dove una pianta è caduta su una Toyota Yaris parcheggiata per la via. Piante cadute anche a Mantova a Virgiliana e in via Brennero. Forti raffiche di vento e grandine a Castel Goffredo.