Soroptimist: giovani donne a lezione di public speaking

MANTOVA Si è chiusa ieri la 5ª edizione del percorso di public speaking promosso dal Soroptimist International Club di Mantova, dedicato alle studentesse degli ultimi anni dei licei cittadini e inserito nei progetti di educazione ed empowerment femminile. Il ciclo formativo, realizzato con la collaborazione di Elena Lucchini, coach e formatrice in comunicazione, ha coinvolto nove studentesse del liceo Classico e Linguistico Virgilio e del liceo Scientifico Belfiore. Il percorso si è articolato in cinque incontri, ospitati nei locali del Virgilio grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Carmen Giovanna Barbieri, affiancati da attività individuali seguite da mentori soroptimiste. La restituzione finale, nella Sala degli Addottoramenti del Liceo Classico Virgilio, ha visto la partecipazione di circa cento persone tra genitori, docenti e rappresentanti dell’associazione, con la presidente Renata Casarin e la referente del progetto, Alessandra Pasetti. Le studentesse – Carolina Casarini, Lucrezia Jennipher Greggio, Martina Guizzardi, Celeste Morelli, Chiara Petrina, Sofia Piccinelli, Livia Ranzato, Emma Villani e Mia Zacché – hanno presentato interventi maturi e consapevoli, dimostrando come il public speaking sia uno strumento di crescita personale e di affermazione.