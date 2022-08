Matteo Colaninno lascia la politica. Palazzi: “Sono certo che continuerà ad aiutarci”

MANTOVA – Dopo la rinuncia di Matteo Colaninno a ricandidarsi alle prossime elezioni politiche il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi ha commentato: «Voglio ringraziare l’onorevole Colaninno per il suo impegno da parlamentare, svolto sempre con rigore, autorevolezza e disponibilità verso la nostra città e territorio. Sinceramente mi dispiace la sua scelta. In questi anni abbiamo lavorato insieme per la città su molti dossier, sempre cercando di unire, ed è certamente grazie a lui che avremo il raddoppio della linea Mantova-Milano, da sempre attesa dai pendolari mantovani. Penso anche al finanziamento da poco deciso dal ministro Franceschini per Sant’Andrea. Non ho dubbi nel dire che Matteo è stato il parlamentare che in questi anni più ha inciso concretamente e positivamente. È stato un piacere lavorare con lui e sono certo che continuerà ad aiutare la nostra azione di governo, mettendo a disposizione relazioni e idee».