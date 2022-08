Covid, stallo per i contagi giornalieri ma cala la percentuale di positività

MANTOVA – Piccola battuta d’arresto ieri riguardo al tendenza del calo dei casi giornalieri di Covid nel Mantovano. Ieri il bollettino diramato dalla prefettura riportava 249 contagi, tre in più rispetto alla giornata precedente. Nello stesso tempo, però, la percentuale di tamponi positivi ieri è stata del 15,1% sui 1732 tamponi eseguiti, 1529 dei cali antigenici. L’altro ieri la percentuale era invece del 15,6%, ovvero mezzo punto percentuale in più. Mantova e hinterland continuano ad essere i comuni con più casi anche se in proporzione alla popolazione sono più alti i 7 casi di Monzambano, i 6 di Pegognaga e Marmirolo , e i 5 di Redondesco, Ostiglia, Quistello e Roncoferraro. Le fasce d’età attualmente più colpite sono quelle tra i 45 e 64 anni e gli Over 65. Più contenuti invece, i casi registrati tra i giovanissimi (0-11 anni) e giovani (12-19 anni), che nelle scorse settimane invece erano stati quelli più colpiti dalla variante Omicron 5 e sottovarianti.