Calcio Primavera 3 – Il Mantova espugna Pesaro (0-1) e aggancia la vetta

PESARO Grande risultato della Primavera del Mantova. I biancorossi di Ciccio Graziani hanno espugnato il campo della Vis Pesaro, ma soprattutto hanno approfittato del pareggio interno (2-2) della Carrarese con la Virtus Verona per agganciare i toscani in vetta alla classifica.

Quella in terra marchigiana era una partita ricca di insidie. La Vis Pesaro era penultima in classifica, e proprio in casa del fanalino di coda Torres qualche settimana fa i biancorossi incapparono in una giornata storta, rimediando solo uno 0-0. C’era il rischio che la frenata si potesse ripetere, invece il Mantova partiva subito forte e al quarto d’ora già si ritrovava in vantaggio: conclusione di Allushi, respinta del portiere Tatò e grande prontezza di Cinetti che insaccava con un tap-in. Il Mantova sfiorava il raddoppio in almeno tre occasioni, poi però lasciava il campo alla Vis Pesaro. Forse un po’ troppo, tant’è che i marchigiani sono rimasti in partita fino al triplice fischio finale, contro un Mantova comunque compatto.

«È stata una vittoria sofferta – commenta l’allenatore Gabriele Graziani – . Siamo stati bravi nella prima mezz’ora, poi ci siamo abbassati e la Vis ha preso fiducia. Bene la fase difensiva. Diciamo che vincere così arricchisce il bagaglio d’esperienza di questi ragazzi». Per quanto riguarda il primo posto in classifica, Ciccio spiega: «È una soddisfazione e un premio meritato per i ragazzi, che si allenano sempre col massimo impegno cercando di conciliare il calcio con la scuola. Sono contento per loro e per la società, che ci permette di lavorare nel migliore dei modi. Detto ciò, siamo solo alla decima giornata e la classifica adesso vale zero. Sabato prossimo chiuderemo il girone d’andata (in casa contro il Lecco, ndr) e poi c’è tutto il ritorno da giocare. Ora viene il difficile».