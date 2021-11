Senza mascherina al market, multato prof “no mask”

MANTOVA – Pretendeva a tutti i costi di poter entrare all’interno dell’Iper Tosano di Curtatone senza mascherina. L’episodio, occorso ieri mattina attorno alle 10, ha visto di nuovo protagonista il docente mantovano dell’Istituto superiore Fermi balzato alle cronache l’aprile scorso, in quanto rifiutatosi ripetutamente di indossare l’obbligatorio dispositivo di protezione anti covid a scuola durante le lezioni, e per questo, multato per due volte dai carabinieri intervenuti su richiesta della dirigente scolastica. Dopo un periodo di “calma” ieri l’uomo è tornato quindi a far parlare di sè quando, presentatosi davanti all’ingresso del market, ha cercato con insistenza di entrare senza mascherina. Bloccato dagli addetti alla sicurezza, l’uomo, senza sentire ragioni, ha così indotto il responsabile della struttura commerciale ad allertare i militari dell’Arma. Sul posto una pattuglia di Borgo Virgilio che dopo averlo identificato lo ha quindi sanzionato con 400 euro di multa.